Отцу Нурмагомедова отказали в американской визе

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап заявил, что ему отказали в предоставлении американской визы без объяснения причин.
«Я попробовал получить визу в посольстве США в Стамбуле. Мне отказали без объяснений причин», — приводит слова тренера спортсмена ТАСС.
При этом он считает, что его отсутствие не окажет влияние на исход боя его сына с ирландцем Конором Макгрегором.
«Десять раз он без меня выступал и одиннадцатый раз выступит. Мне всё-таки хотелось быть рядом там», — добавил Нурмагомедов-старший.
Поединок за чемпионский титул UFC Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее Макгрегор пообещал сделать из Нурмагомедова игрушечного болванчика.