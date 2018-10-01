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Отцу Нурмагомедова отказали в американской визе
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Отец Нурмагомедова: мне отказали в получении визы США без объяснения причин 

RT на русском 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап заявил, что ему отказали в предоставлении американской визы без объяснения причин.
«Я попробовал получить визу в посольстве США в Стамбуле. Мне отказали без объяснений причин», — приводит слова тренера спортсмена ТАСС.
При этом он считает, что его отсутствие не окажет влияние на исход боя его сына с ирландцем Конором Макгрегором.
«Десять раз он без меня выступал и одиннадцатый раз выступит. Мне всё-таки хотелось быть рядом там», — добавил Нурмагомедов-старший.
Поединок за чемпионский титул UFC Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее Макгрегор пообещал сделать из Нурмагомедова игрушечного болванчика.
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