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«План боя — высочайший прессинг»
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Отец Нурмагомедова рассказал о тактике сына в поединке против Макгрегора 

ТАСС + ещё 46 1 час назад
Фото: кадр YouTube
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля, обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов на пресс-конференции в Махачкале рассказал о тактике сына в предстоящем бою с ирландцем Конором Макгрегором.
Бой Нурмагомедова и Макгрегора пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада) в рамках турнира UFC 229 в ночь на воскресенье.
"План боя — высочайший прессинг, высочайший прессинг с защитой. Двигаться в сторону, передняя рука может бить или убирать, проходить в корпус. Никоим образом в первом раунде в ноги не проходить. Корпус, прижимать, прессинг, работать, вот 30% плана", — сказал отец спортсмена.
"А дальше, как сложится, кто знает", — добавил Абдулманап Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов является первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту.
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