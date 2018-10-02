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Нурмагомедов высмеял Макгрегора футболкой с цыпленком
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Нурмагомедов высмеял Макгрегора футболкой с цыпленком 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками новой фотографией, сообщает «Советский спорт».
В свой инстаграм действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выложил снимок, на котором позирует, держа в руках футболку с изображением цыпленка и надписью «Верьте мне, я дрессировщик цыплят».
«Субботним вечером», — подписал он фотографию.
Таким образом россиянин намекнул на предстоящий поединок с ирландцем Конором Макгрегором, который пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что тренер Макгрегора напомнил о проблемах Нурмагомедова.
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