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Турниру UFC предрекли провал
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Турниру UFC предрекли провал из-за главного боя 

Lenta.ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: @sarjncharge
Болельщики оказались недовольны выбором руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которое приняло решение назначить бой между спортсменкой из Кыргызстана Валентиной Шевченко и американкой Сиджарой Юбэнкс главным на турнире UFC 230. Первым о запланированном поединке сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter.
Турнир пройдет 6 ноября на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Фанатов смутил выбор главного боя турнира. Шевченко поспорит за титул чемпиона в наилегчайшем весе с Юбэнкс, на счету которой лишь один поединок в UFC. По мнению многих, такой матч не соответствует статусу номерного турнира организации.
«Дэйна Уайт (президент UFC, — прим. «Ленты.ру») прочти комментарии. Никто не хочет такой главный бой. Ты просто убиваешь нас, чувак», — обратился к главе промоушена пользователь Anthony Piedra.
«Худший показатель PPV в истории», — предсказывает Joel Riorden.
«При всем уважении, но я даже не знаю, кто такая Сиджара Юбэнкс. И я комментатор для UFC», — признался журналист Джо Роган, когда узнал о бое во время своего подкаста.
Шевченко должна была сойтись в октагоне с тогдашней чемпионкой американкой Никко Монтаньо на турнире UFC 228. Однако та снялась с поединка по медицинским причинам и в последствии была лишена титула.
30-летняя уроженка Бишкека имеет в своем активе 18 боев по правилам смешанного стиля (MMA). Шевченко одержала 15 побед и потерпела три поражения.
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