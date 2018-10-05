Отец Нурмагомедова: хорошо, что есть пять раундов 

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 229. Главным его событием станет поединок в лёгком весе между чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в преддверии боя подчеркнул, что его радует тот факт, что в титульных поединках есть пять раундов, а не три, как в обычных боях. «Сутки до выхода на бой. Очень хорошо, что есть пять раундов», — написал в своём «инстаграме» Абдулманап Нурмагомедов.
Напомним, что «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор.
Кроме этого, «Чемпионат» покажет все бои UFC 229 в прямом эфире.