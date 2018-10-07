Шоу UFC 229 началось в Лас-Вегасе

Нурмагомедов и Макгрегор проведут бой года в ММА

Бой пройдет за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Накануне оба спортсмена прошли церемонию взвешивания и уложись в весовую норму.

Поединок станет главным событием турнира UFC 229, в котором примет участие еще один россиянин Александр Волков . Он встретится с американским бойцом Дерриком Льюисом.

На данный момент Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC, за свою карьеру не потерпев ни одного поражения в рамках промоушена. Ирландец был чемпионом UFC в двух весовых категориях в 2015 году, однако был лишен чемпионских поясов из-за неучастия в турнирах промоушена.

Ожидается, что бой между Нурмагомедовым и Макгрегором станет самым прибыльным за всю историю UFC.