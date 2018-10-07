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Шоу UFC 229 началось в Лас-Вегасе
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Нурмагомедов и Макгрегор проведут бой года в ММА 

Газета.Ru + ещё 123 2 часа назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против ирландца Конора Макгергора, сообщает "Советский спорт".
Бой пройдет за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Накануне оба спортсмена прошли церемонию взвешивания и уложись в весовую норму.
Поединок станет главным событием турнира UFC 229, в котором примет участие еще один россиянин Александр Волков. Он встретится с американским бойцом Дерриком Льюисом.
На данный момент Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC, за свою карьеру не потерпев ни одного поражения в рамках промоушена. Ирландец был чемпионом UFC в двух весовых категориях в 2015 году, однако был лишен чемпионских поясов из-за неучастия в турнирах промоушена.
Ожидается, что бой между Нурмагомедовым и Макгрегором станет самым прибыльным за всю историю UFC.
Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев пожелал Нурмагомедову силы в преддверии его боя с Макгрегором.
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