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Жириновский и Валуев поддержали Нурмагомедова
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Жириновский и Валуев поддержали Нурмагомедова 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также депутат Государственный Думы Николай Валуев поучаствовали во флешмобе в поддержку российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Соответствующие фотографии политики разместили в своих Instagram-аккаунтах.
Оба политика сфотографировались с головными уборами и разместили снимки в социальных сетях с хэштегом #ВШапкеЗаХабиба. Таким образом Жириновский и Валуев выразили поддержку 30-летнему спортсмену перед его боем с Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Хабиб, с тобой вся Россия! Верим в тебя!» — написал Жириновский в своем Instagram.
«Поддержим нашего бойца!» — призвал Валуев в своем Instagram.
Сам флешмоб запустил «Матч ТВ». Телеканал также проведет прямую трансляцию боя.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Россиянину предстоит защита титула чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов не знает горечи поражений: на его счету 26 побед и ни одного поражения. У Макгрегора 21 победа при трех поражениях.
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