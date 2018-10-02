Макгрегор отметил роль россиянина в своих успехах

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отметил роль спортсмена из России Артема Лобова , который также является членом команды SBG Ireland, в своих успехах. Интервью бойца вышло в передаче журналиста Ариэля Хельвани на ESPN.

«Если бы не было Артема, я бы не находился там, где нахожусь сейчас. Если бы не он, я бы не достиг такого уровня», — убежден Макгрегор.

Лобов также выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Накануне турнира UFC 223 у него произошла стычка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Причиной конфликта, по данным СМИ, стали нелестные высказывания Лобова в адрес Нурмагомедова летом 2018-го. Позже на автобус с бойцами UFC совершил нападение Макгрегор.

У Лобова ирландское и российское гражданство. В его активе 13 побед и 14 поражений. На турнире UFC Fight Night 138 27 октября ему предстоит бой против россиянина Зубайры Тухугова , известного дружескими отношения с Нурмагомедовым.

Макгрегор встретится в октагоне с Нурмагомедовым 6 октября. Россиянину предстоит защитить титул чемпиона UFC в легком весе. Для ирландца бой станет первым после двухгодичного отсутствия в MMA.