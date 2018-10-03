Макгрегор захотел грязных фото Нурмагомедова

«Конор написал сообщение одному человеку, который знаком с моим близким другом, и сказал: "Есть ли у тебя что-то на Хабиба: любая информация или грязное фото? Пришли мне это и я заплачу тебе 10 тысяч долларов"», — заявил Нурмагомедов.

По мнению россиянина, своим поступком Макгрегор показал слабость.

«Может быть, он думает, что все такие же проститутки как он? Что всем можно заплатить и что-то найти. Конор, я не проститутка в отличие от тебя, так что расслабься», — добавил он.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Россиянину предстоит защита титула чемпиона в легком весе.

На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. Макгрегор одержал победы в 21 поединке и трижды уступал.