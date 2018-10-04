Нурмагомедова освистали в США

Нурмагомедова освистали на открытой тренировке

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов испытал на себе гнев ирландской публики. Произошло это на открытой тренировке в концертном зале Park Theatre в Лас-Вегасе.

Показательное выступление заняло чуть меньше десяти минут. Ассистировали 30-летнему Нурмагомедову члены его команды — Ислам Махачев Зубайра Тухугов . Наблюдали за этим около 500 человек.

В первых рядах стояли болельщики из Ирландии. Когда Хабиб появился в зале, они освистали российского бойца. Когда после тренировки Хабиб взял в руки микрофон, они не давали ему говорить, демонстрируя неприличные жесты и выкрикивая: «Заткнись!»

Завершая свою речь, Нурмагомедов поблагодарил собравшихся: «

Спасибо за поддержку, братья. Остальным я обещаю: вы полюбите меня через три дня», — сказал Хабиб.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором пройдёт в ночь с 6-го на 7-е октября в рамках турнира UFC 229.

Ранее News.ru сообщал о том, что Хабиб горит желанием не просто победить Конора, но размазать его.