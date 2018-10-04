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Нурмагомедов напомнил ирландцам о предательстве Макгрегоров
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Нурмагомедов напомнил ирландцам о предательстве Макгрегоров 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам своего будущего соперника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора. Видео встречи разместил в своем Twitter-аккаунте журналист ESPN Ариэль Хельвани.
«У меня есть вопрос для Ирландии. Что насчет вашего языка? Что с ирландским языком? Вы ему изменили? Прошу, дайте мне ответ. Это очень интересно. Конор говорит о том, что он дерется против Англии, но его дед воевал в английской морской пехоте. И он убивал ваших людей. А теперь вы поддерживаете его. В субботу ночью я это изменю», — пообещал Нурмагомедов.
3 октября Нурмагомедов поделился информацией о том, что Макгрегор пытался найти компрометирующие фото на россиянина. По его словам, ирландец был готов заплатить за «грязные фото с Нурмагомедовым» 10 тысяч долларов
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. Россиянину предстоит защита титула чемпиона в легком весе.
На счету Нурмагомедова 26 побед и ни одного поражения. Макгрегор одержал победы в 21 поединке и трижды уступал.
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