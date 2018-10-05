«Придурок». Нурмагомедов взбесил Макгрегора

Макгрегор обозвал Нурмагомедова придурком и крысой

Бойцы смешанных боевых искусств (UFC) Хабиб Нурмагомедов из России и Конор Макгрегор из Ирландии вновь порадовали любителей этого вида спорта, устроив перепалку заочную перепалку с оскорблениями на второй пресс-конференции перед боем, которая состоялась в Лас-Вегасе. Макгрегор на мероприятие опоздал, поэтому на вопросы журналистов бойцы отвечали по очереди.

Россиянин покинул мероприятие через 15 минут после начала, так как устал ждать Макгрегора. Реакция последнего оказалась острой.

«Я хотел вовремя приехать, и ему надо было остаться. Он придурок. Он не хочет быть рядом со мной. Я уже привык к этим дуэлям взглядов. Разобью его куриную челюсть и покажу, что он крыса», — цитирует комментарий Макгрегора «Лайф».

Бой между бывшим и действующим чемпионами UFC в легком весе Макгрегором и Нурмагомедовым за титул абсолютного чемпиона пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе на арене «T-Mobile». Цена билетов на поединок доходит до 30 тысяч долларов. Организаторы боя ожидают, что он станет самым грандиозным в истории UFC по популярности и выручке от продажи билетов.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как прошла первая пресс-конференция Макгрегора и Нурмагомедова, которую они провели в Нью-Йорке. Тогда ирландец оскорбил отца Хабиба, а тот в ответ пообещал «сломать Макгрегору лицо».

Напомним, в апреле между спортсменами произошел конфликт, в ходе которого Макгрегор напал на автобус со спортсменами, где также был Нурмагомедов. Позднее ирландец предстал перед судом и был приговорен к общественным работам. Это не смогло остудить его пыл и при каждом удобном случае он пытается вывести Нурмагомедова из себя. Хабиб в долгу не остается и раз за разом обещает проучить Макгрегора за дерзость на ринге.