Ещё
«Придурок». Нурмагомедов взбесил Макгрегора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макгрегор обозвал Нурмагомедова придурком и крысой 

Ридус + ещё 23 1 час назад
Бойцы смешанных боевых искусств (UFC) Хабиб Нурмагомедов из России и Конор Макгрегор из Ирландии вновь порадовали любителей этого вида спорта, устроив перепалку заочную перепалку с оскорблениями на второй пресс-конференции перед боем, которая состоялась в Лас-Вегасе. Макгрегор на мероприятие опоздал, поэтому на вопросы журналистов бойцы отвечали по очереди.
Россиянин покинул мероприятие через 15 минут после начала, так как устал ждать Макгрегора. Реакция последнего оказалась острой.
«Я хотел вовремя приехать, и ему надо было остаться. Он придурок. Он не хочет быть рядом со мной. Я уже привык к этим дуэлям взглядов. Разобью его куриную челюсть и покажу, что он крыса», — цитирует комментарий Макгрегора «Лайф».
Бой между бывшим и действующим чемпионами UFC в легком весе Макгрегором и Нурмагомедовым за титул абсолютного чемпиона пройдет в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе на арене «T-Mobile». Цена билетов на поединок доходит до 30 тысяч долларов. Организаторы боя ожидают, что он станет самым грандиозным в истории UFC по популярности и выручке от продажи билетов.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как прошла первая пресс-конференция Макгрегора и Нурмагомедова, которую они провели в Нью-Йорке. Тогда ирландец оскорбил отца Хабиба, а тот в ответ пообещал «сломать Макгрегору лицо».
Напомним, в апреле между спортсменами произошел конфликт, в ходе которого Макгрегор напал на автобус со спортсменами, где также был Нурмагомедов. Позднее ирландец предстал перед судом и был приговорен к общественным работам. Это не смогло остудить его пыл и при каждом удобном случае он пытается вывести Нурмагомедова из себя. Хабиб в долгу не остается и раз за разом обещает проучить Макгрегора за дерзость на ринге.
Ридус: последние новости
Загитова восхитила иностранцев сексуальным образом Загитова поставила мировой рекорд В Москве напали на салон красоты Аделины Сотниковой
Комментарии12
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легионер «Ростова» раскрыл причину страха перед Россией
Назван запасной боец в поединке Конора и Хибиба3
Макгрегор планирует убить Нурмагомедова13
Загитова шокировала откровенной программой65
Владелец «Спартака» больше не верит в Карреру1
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
06:47
Домрачева отказалась бегать с голой грудью
Биатлон
05:24
«Побью любого без сожаления»
MMA Статьи
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:55
Интимные танцы Роналду попали на видео
Футбол
00:57
Назло Медведевой: дочь Тутберидзе дружит с Загитовой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение