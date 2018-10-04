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Макгрегор нарвался на новый вызов
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Макгрегор нарвался на новый вызов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: MMAFightingonSBN / YouTube
Российский боец смешанного стиля (MMA) Зубайра Тухугов готов бросить вызов ирландцу Конору Макгрегору. Интервью с бойцом опубликовано в Youtube-канале MMA Fighting.
«Он написал плохие вещи про меня. После боя с Лобовым я хочу увидеться с Макгрегором. Попрошу его сказать мне все это в глаза. Если он мужчина, то должен сказать это в лицо. Не в социальных сетях, не в сообщениях за десять тысяч километров из Ирландии или Америки. И я готов с ним подраться на улице, а не в клетке», — утверждает Тухугов.
По всей видимости, россиянин имеет в виду пост Макгрегора, где тот рассуждает о нравах народов Кавказа.
«Настоящий чеченец никогда не напал бы на другого чеченца в компании дагестанца. Настоящий чеченец никогда не принял бы приказ от дагестанца. Это измена. Нет ничего хуже измены», — с такими словами Макгрегор разместил фотографию Тухугова.
Тухугову в свою очередь предстоит бой против ирландского бойца Артема Лобова. Спортсмены встретятся в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 27 октября в Канаде. Лобов — боец родом из России, является членом команды Макгрегора.
Тухугов известен тем, что поддерживает дружеские отношения с Нурмагомедовым. Спортсмены нередко тренировались вместе. В активе Тухугова 18 побед и четыре поражения.
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