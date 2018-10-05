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Макгрегор объяснил опоздание на пресс-конференцию
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Макгрегор объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию с Нурмагомедовым 

RT на русском + ещё 30 2 часа назад
Фото: Reuters
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию перед поединком за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Россиянин не стал дожидаться приезда ирландца и покинул зал пресс-конференции после своих ответов на вопросы.
«Ну что, опоздал немного. Пробки… Я не знаю, куда он делся. Всякое бывает, ничего страшного. Я задержался на пару минут, а он уже не хочет находиться рядом со мной. Он напуган. Чёрт с ним. Я приехал сюда, чтобы драться с ним», — заявил Макгрегор на пресс-конференции.
Он добавил, что надеется на успешную сгонку веса со стороны Нурмагомедова и на то, чтобы бой состоялся.
«Я хочу, чтобы он согнал вес, чтобы поединок состоялся. Пусть завершит сгонку веса, а то его снова в больницу увезут. В воскресенье я сломаю его цыплячий подбородок», — пообещал Макгрегор.
Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о значимости поединка за титул чемпиона UFC с ирландцем Конором Макгрегором.
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