Макгрегор объяснил опоздание на пресс-конференцию

Макгрегор объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию перед поединком за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Россиянин не стал дожидаться приезда ирландца и покинул зал пресс-конференции после своих ответов на вопросы.

«Ну что, опоздал немного. Пробки… Я не знаю, куда он делся. Всякое бывает, ничего страшного. Я задержался на пару минут, а он уже не хочет находиться рядом со мной. Он напуган. Чёрт с ним. Я приехал сюда, чтобы драться с ним», — заявил Макгрегор на пресс-конференции.

Он добавил, что надеется на успешную сгонку веса со стороны Нурмагомедова и на то, чтобы бой состоялся.

«Я хочу, чтобы он согнал вес, чтобы поединок состоялся. Пусть завершит сгонку веса, а то его снова в больницу увезут. В воскресенье я сломаю его цыплячий подбородок», — пообещал Макгрегор.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о значимости поединка за титул чемпиона UFC с ирландцем Конором Макгрегором.