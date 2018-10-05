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Отец Нурмагомедова высказался о его конфликте с Тимати
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Отец Хабиба Нурмагомедова высказался о конфликте сына с Тимати 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал конфликт, который произошел между его сыном и певцом Тимати.
"По этому поводу у нас четко и понятно высказывался главный редактор одной местной газеты. Хабиб не понял, какое значение его словам придают последние два-три года. Реплика, сказанная уже после отмены концерта, не должна быть определяющей. В любом случае у них с Тимати разные жанры. У того гучи, мучи, шанель и кухня, а у Хабиба — октагон. Пусть каждый показывает себя в своей сфере.
Но то, что нужно для российской молодежи, мы понимаем. России нужны крепкие защитники и граждане, которые любят свою страну. Мы должны держаться, как кулак. А они выбрали не в то время заниматься разборками", — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова Sport24.
Скандал разразился после того, как Нурмагомедов поддержал отмену концертов Егора Крида и MC Doni в Дагестане. После этого Тимати записал видеообращение на своей странице в инстаграме, призвав не навязывать свое мнение другим.
Ранее Нурмагомедов не дождался ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции UFC.
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