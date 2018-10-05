Это личное. Нурмагомедов о поединке с Макгрегором

Нурмагомедов: для меня это больше, чем просто защита титула — это личное

«Если честно, для меня это больше, чем просто защита титула. Это личное. Конечно, это самый большой бой в истории UFC. Уже все говорят об этом», — заявил Нурмагомедов.

Он отметил, что абсолютно уверен в себе в преддверии поединка с Макгрегором.

«Естественно, я верю в себя. Зачем мне приходить сюда без уверенности. Я непобеждённый чемпион. Я верю в бога и в себя. Почему я здесь? Потому что Господь помогает мне», — заявил Нурмагомедов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями в преддверии поединка за титул чемпиона UFC с ирландцем Конором Макгрегором.