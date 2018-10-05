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Это личное. Нурмагомедов о поединке с Макгрегором
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Нурмагомедов: для меня это больше, чем просто защита титула — это личное 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о значимости поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с ирландцем Конором Макгрегором.
«Если честно, для меня это больше, чем просто защита титула. Это личное. Конечно, это самый большой бой в истории UFC. Уже все говорят об этом», — заявил Нурмагомедов.
Он отметил, что абсолютно уверен в себе в преддверии поединка с Макгрегором.
«Естественно, я верю в себя. Зачем мне приходить сюда без уверенности. Я непобеждённый чемпион. Я верю в бога и в себя. Почему я здесь? Потому что Господь помогает мне», — заявил Нурмагомедов.
Ранее Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями в преддверии поединка за титул чемпиона UFC с ирландцем Конором Макгрегором.
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