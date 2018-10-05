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Льюис объяснил отказ от боя с Волковым
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Американский боец UFC Льюис отказался от боя в России из-за боязни расизма 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Andy Rowland globallookpress.com
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис рассказал, почему отказался от проведения боя с Александром Волковым в Москве.
«Потому что я не чувствовал бы себя в безопасности. Я смотрел много видео, на которых людей били в России, преследовали их на улицах просто из-за цвета кожи. Поэтому я и не захотел туда ехать», — приводит слова Льюиса «Спорт-Экспресс».
Он также добавил, что слышал истории дискриминации людей в России на религиозной и остальных почвах.
Титульный поединок UFC в тяжёлом весе Волков — Льюис пройдёт в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.
Ранее боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли раскритиковал поведение Колби Ковингтона, позволившего себе расистские комментарии в адрес жителей Бразилии во время турнира UFC Fight Night в Сан-Паулу.
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