Льюис объяснил отказ от боя с Волковым

Американский боец UFC Льюис отказался от боя в России из-за боязни расизма

«Потому что я не чувствовал бы себя в безопасности. Я смотрел много видео, на которых людей били в России, преследовали их на улицах просто из-за цвета кожи. Поэтому я и не захотел туда ехать», — приводит слова Льюиса «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что слышал истории дискриминации людей в России на религиозной и остальных почвах.

Титульный поединок UFC в тяжёлом весе Волков — Льюис пройдёт в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.