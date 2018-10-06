«Буду болеть за Хабиба, его дядя вырос в Киеве»

Роман Зозуля

Украинский нападающий «Альбасете»поделился ожиданиями от предстоящего 6 октября в Лас-Вегасе турнира UFC 229, главным событием которого станет бой между российским чемпионом боксёрского промоушена в лёгком весеи ирландским экс-чемпионом