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«Буду болеть за Хабиба, его дядя вырос в Киеве»
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Зозуля: буду болеть за Хабиба, его дядя вырос в Киеве 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля поделился ожиданиями от предстоящего 6 октября в Лас-Вегасе турнира UFC 229, главным событием которого станет бой между российским чемпионом боксёрского промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландским экс-чемпионом Конором Макгрегором.
«Конечно, собираюсь посмотреть этот бой. В последнее время мне очень нравится UFC, и я не имею права пропустить этот поединок. В воскресенье в 5 утра по испанскому времени буду его смотреть. Смотрел пресс-конференции, мне не нравится поведение Макгрегора. Мне нравится, как ведёт себя Хабиб. Он спокоен, уверен в себе, это заслуживает уважения, поэтому буду болеть за него. Плюс я знаю, что его дядя живёт в Полтаве, что он вырос и учился в Киеве, здесь же стал чемпионом по самбо, если я не ошибаюсь. Буду болеть за Хабиба, но в первую очередь хочу увидеть хороший бой», — цитирует Зозулю FootnallHub.
Чемпионат.com: последние новости
Взвешивание UFC 229, 5 октября: стычки Хабиба с Конором и Волкова с Льюисом Андресон Силва хотел бы провести бой с Макгрегором 5 скандалов вокруг Хабиба. Хабиб Нурмагомедов-Конор Макгрегор, 6 октября
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