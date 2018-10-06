«Буду болеть за Хабиба, его дядя вырос в Киеве»

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля поделился ожиданиями от предстоящего 6 октября в Лас-Вегасе турнира UFC 229, главным событием которого станет бой между российским чемпионом боксёрского промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландским экс-чемпионом Конором Макгрегором.
«Конечно, собираюсь посмотреть этот бой. В последнее время мне очень нравится UFC, и я не имею права пропустить этот поединок. В воскресенье в 5 утра по испанскому времени буду его смотреть. Смотрел пресс-конференции, мне не нравится поведение Макгрегора. Мне нравится, как ведёт себя Хабиб. Он спокоен, уверен в себе, это заслуживает уважения, поэтому буду болеть за него. Плюс я знаю, что его дядя живёт в Полтаве, что он вырос и учился в Киеве, здесь же стал чемпионом по самбо, если я не ошибаюсь. Буду болеть за Хабиба, но в первую очередь хочу увидеть хороший бой», — цитирует Зозулю FootnallHub.