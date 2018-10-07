Волкова отправили в нокаут на UFC 229

Россиянин Волков нокаутом проиграл американцу Льюису на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков проиграл американцу Деррику Льюису в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе (штат Невада).

Поединок завершился победой Льюиса нокаутом в третьем раунде.

Волков является бывшим чемпионом организации Bellator, на его счету теперь 30 побед и семь поражений. Россиянин впервые проиграл на турнирах UFC, до этого он одержал четыре победы. В активе Льюиса 21 победа при пяти поражениях.