Волкова отправили в нокаут на UFC 229

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков проиграл американцу Деррику Льюису в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе (штат Невада).
Поединок завершился победой Льюиса нокаутом в третьем раунде.
Волков является бывшим чемпионом организации Bellator, на его счету теперь 30 побед и семь поражений. Россиянин впервые проиграл на турнирах UFC, до этого он одержал четыре победы. В активе Льюиса 21 победа при пяти поражениях.
Главным событием турнира UFC 229 станет поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.