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Фанаты Нурмагомедова начали угрожать Тимати
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Фанаты Нурмагомедова после победы над Макгрегором начали угрожать Тимати 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В адрес рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, начали поступать угрозы.
В Instagram певца пришли фанаты Хабиба Нурмагомедова, которым не понравилось, что Тимати назвал победу российского бойца над ирландцем Конором Макгрегором «победой не России, а отдельного ее региона». Юнусову посоветовали «потеряться», «не открывать свой грязный рот», а также в нецензурной форме намекнули на физическую расправу.
Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в ночь на 7 октября. Россиянин победил в четвертом раунде, заставив противника сдаться от удушающего приема. Сразу после этого Нурмагомедов напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса.
В сентябре Тимати вступил в словесную перепалку с Нурмагомедовым из-за того, что боец порадовался отмене концерта Егора Крида в Махачкале.
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