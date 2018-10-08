Фанаты Нурмагомедова начали угрожать Тимати

Фанаты Нурмагомедова после победы над Макгрегором начали угрожать Тимати

В адрес рэпера Тимура Юнусова , более известного как Тимати, начали поступать угрозы.

В Instagram певца пришли фанаты Хабиба Нурмагомедова , которым не понравилось, что Тимати назвал победу российского бойца над ирландцем Конором Макгрегором «победой не России, а отдельного ее региона». Юнусову посоветовали «потеряться», «не открывать свой грязный рот», а также в нецензурной форме намекнули на физическую расправу.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в ночь на 7 октября. Россиянин победил в четвертом раунде, заставив противника сдаться от удушающего приема. Сразу после этого Нурмагомедов напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса.