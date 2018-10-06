Провокации и драка

Как прошла церемония взвешивания перед боем Нурмагомедов — Макгрегор

Спортивный мир с интересом наблюдает за событиями в Лас-Вегасе, где в воскресенье утром (по московскому времени) состоится поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Зрители с нетерпением ждали встречи бойцов на церемонии взвешивания, на которой соперники традиционно сходятся лицом к лицу во время так называемой дуэли взглядов.

«Я уничтожу вашего парня»

Первым перед пятитысячной толпой появился Макгрегор. Большую часть зрительской аудитории составляли именно его поклонники, поэтому арена в Лас-Вегасе огласилась радостными криками при появлении ирландца, который не упустил возможность устроить очередное шоу. Бросив кепку в толпу и оголив торс, он встал на весы и принял угрожающий вид.

Следующим на сцену вышел Нурмагомедов. На этот раз ликование зрителей сменилось свистом и криками негодования. Однако, судя по выражению лица россиянина, его такая встреча ничуть не смутила. Он спокойно прошёл всю необходимую процедуру, не снимая с головы папаху, а затем направился к Конору на дуэль взглядов.

Встреча соперников не обошлась без провокаций со стороны ирландца. Сначала он ударил Нурмагомедова по руке, а затем попытался сделать то же самое ногой. Россиянин предпочёл не отвечать на действия Макгрегора, однако всем своим видом показал, что готов к драке, если Конор вновь к нему приблизится. Сделать это ирландцу не удалось, так как бойцов развела охрана.

Последовавшая за дуэлью взглядов словесная перепалка также прошла по предсказуемому сценарию. Ирландец вновь оскорбил россиянина, на что тот пообещал показать всё, на что способен, на предстоящем поединке.

«Уже завтра я уничтожу вашего парня, ребята. Хочу поблагодарить всех ирландских болельщиков и фанатов во всем мире. Поединок состоится только благодаря вам. Спасибо, завтра я останусь чемпионом», — пообещал Нурмагомедов.

«От Льюиса последовала естественная реакция»

В преддверии боя между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится ещё один важный поединок с участием российского спортсмена. Александр Волков сразится за титул UFC в тяжёлом весе с американцем Дерриком Льюисом. Их дуэль взглядов, состоявшаяся в тот же вечер в Лас-Вегасе, также не обошлась без инцидентов.

Россиянин появился на сцене в шапке-ушанке, что не понравилось Льюсу. Американец вплотную подошёл к Волкову и сбросил с его головы шапку. Как и Нурмагомедов, Александр не стал поддаваться на провокацию и лишь оттолкнул от себя агрессивно настроенного соперника.

«Я замахнулся рукой. Потом подумал, что это, наверное, будет неправильно. Сдержал себя и просто пнул его ногой. До лица руку не довел. Было видно, что он находится в нервном состоянии. Так что от него последовала естественная реакция», — приводит слова Александра «Спорт-Экспресс». LET'S GO!



Heavy hitters @TheBeast_UFC & @AlexDragoVolkov look to earn a title shot in Vegas! #UFC229 pic.twitter.com/IcHhpo0jUj— UFC (@ufc) 6 октября 2018 г.

Накануне появилась информация о том, что ранее Льюис отказался от поединка в Москве, поскольку опасается проявлений расизма и дискриминации по религиозному признаку. Волков выразил недоумение словами соперника. Он предположил, что у американца могли быть иные причины для отказа.

«Говоря так, он сам является расистом. Потому что относится к русским заранее предвзято. Это его самого в ловушку и заводит», — уверен россиянин.

По примеру бойцов

На церемонии взвешивания стычки происходили не только на сцене, но и в зале. После окончания торжественной церемонии в VIP-зоне началась драка с участием двух женщин и двух мужчин, в результате было сломано несколько кресел. Причины потасовки остаются неизвестными, однако полиция быстро среагировала на инцидент и разняла разгорячённых любителей смешанных единоборств.