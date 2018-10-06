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Названы гонорары Макгрегора и Нурмагомедова за бой
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Названы гонорары Макгрегора и Нурмагомедова за бой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: AP
Атлетическая комиссия штата Невада назвала сумму гарантированных выплат бойцам Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову. Об этом в Twitter-аккаунте написал журналист MMA Fighting Шахин Аль-Шатти.
Макгрегор получит три миллиона долларов — это рекордная цифра для UFC. Россиянин заработает на один миллион меньше. Гонорары не учитывают процент продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым бойцом индивидуально.
В августе 2018-го агент российского бойца Али Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов получит за титульный бой против Макгрегора больше 10 миллионов долларов.
Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым пройдет 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Бойцы сразятся за титул чемпиона в легком весе.
Непобежденный россиянин провел 26 боев в профессиональной карьере. Макгрегор потерпел три поражения и выиграл 21 бой.
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