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Глава UFC объяснил инцидент с Макгрегором и Нурмагомедовым
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Глава UFC объяснил конфликт Макгрегора и Нурмагомедова на дуэли взглядов 

Lenta.ru + ещё 34 57 минут назад
Фото: Reuters
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал конфликт между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым, произошедший на взвешивании в преддверии их боя на турнире UFC 229. Слова Уайта приводит «Матч ТВ».
«Я позволил этим парням подойти друг к другу слишком быстро. Тут все и пошло. Это моя вина, моя недоработка. Разумеется, можно было ожидать, что дуэль взглядов Конора и Хабиба пойдет не по плану. Публика была очень горячей, на сцене было очень шумно, поэтому я не слышал, что Макгрегор сказал Хабибу», — заявил Уайт.
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Он также отметил, что противостояние ирландца и россиянина является крупнейшим не только в смешанных единоборствах (ММА), но и во всем спортивном мире. Уайт признался, что ожидал более напряженной обстановки вокруг боя.
В ночь на 6 октября в Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания и дуэль взглядов участников UFC 229. Макгрегор и Нурмагомедов уложились в вес, ирландец оказался чуть легче. При этом на дуэли взглядов Макгрегор ударил Нурмагомедова по руке и замахнулся на него ногой. Дальнейший конфликт предотвратили сотрудники службы безопасности.
Бой Нурмагомедова и Макгрегора возглавит UFC 299 и состоится в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Непобежденный россиянин (статистика в ММА 26-0) является фаворитом поединка. Макгрегор одержал 21 победу при 3 поражениях в профессиональной карьере.
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