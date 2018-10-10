Ещё
Хабиб вспомнил карьеру продавца помидоров
Далее:
Читайте также:
Ещё

До карьеры бойца ММА Хабиб продавал помидоры в селе 

Газета.Ru + ещё 224 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рекордные просмотры его боя с ирландским бойцом смешанных боевых искусств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Российский спортсмен поделился эмоциями с подписчиками в инстаграме.
"Думал ли я о таком, когда продавал помидоры в селе 20 лет назад? Конечно, нет. А сколько, интересно, теперь стоит 1 кг розовых помидоров?", — пошутил Нурмагомедов в социальной сети.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации в легком весе сохранит свой титул.
Газета.Ru: последние новости
Отец Нурмагомедова попытается в Стамбуле получить визу в США Уайт — Нурмагомедову: я обо всем расскажу твоему отцу Емельяненко извинился за редкие интервью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин и Мамаев готовят официальное заявление235
60 нарушений ПДД на 119 тысяч. Все о брате Кокорина18
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева206
Избитый футболистами водитель выступил с заявлением363
Вован и Лексус позвонили Кокорину4
Видео
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
02:49
Захарова предложила представить, что футболистов будут «бить в табло»
Футбол
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
05:38
Уткин сделал неожиданное заявление
Футбол
01:16
60 нарушений ПДД на 119 тысяч. Все о брате Кокорина
Футбол
03:28
Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении
Футбол
00:43
Кокорин и Мамаев готовят официальное заявление
Футбол
03:27
Жена Мамаева подала на развод
Футбол
01:12
Видео драки Кокорина и Мамаева хотели выкупить за 5 млн
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение