Хабиб вспомнил карьеру продавца помидоров

Победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рекордные просмотры его боя с ирландским бойцом смешанных боевых искусств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Российский спортсмен поделился эмоциями с подписчиками в инстаграме.
"Думал ли я о таком, когда продавал помидоры в селе 20 лет назад? Конечно, нет. А сколько, интересно, теперь стоит 1 кг розовых помидоров?", — пошутил Нурмагомедов в социальной сети.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации в легком весе сохранит свой титул.