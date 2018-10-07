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Нурмагомедов прибыл на бой с Макгрегором
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Нурмагомедов прибыл на бой с Макгрегором 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прибыл на "Ти-Мобайл Арена" в Лас-Вегасе для участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, сообщает "Советский спорт".
Об этом информирует официальный твиттер промоушена.
"Чемпион здесь", — гласит запись под фотографией россиянина.
Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.
Ранее сообщалось, что "Анжи" поддержал Нурмагомедова перед боем с Макгрегором.
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