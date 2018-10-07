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Хабиб устроил массовую потасовку после триумфа
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Хабиб устроил массовую потасовку после триумфа 

Рамблер 1 час назад
Российский боец смешанного стиля Нурмагомедов сразу после триумфального боя с ирландцем Конором Макгрегором напал на участников команды соперника. Об этом сообщает Лента.ру.
После победы над Макгрегором россиянин указал пальцем на одного из участников команды соперника, перепрыгнул через сетку и устроил драку. Ее быстро удалось остановить, однако потасовка началась уже в самом октагоне, на этот раз с участием Макгрегора.
Нурмагомедов, несмотря на победу, не получил пояс и покинул зал под свист трибун.
Победа Нурмагомедова стала для него 27-ой в таком же количестве боев. Макгрегор проиграл 4 боя, одержал 21 победу.
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