Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC 

Российский боец Хабиб Нурмагомедов задушил Конора Макгрегора в бою и защитил чемпионский титул, сообщает "Советский спорт".
В первых двух раундах ирландский боец ничего не мог противопоставить российскому спортсмену, Нурмагомедов полностью доминировал над соперником. В третьем раунде борьба немного выровнялась, Макгрегор стал совершать какие-то результативные действия. хотя преимущество все еще было за россиянином. В четвертом раунде удушающим приемом Нурмагомедов смог одолеть Макгрегора и защитить чемпионский пояс.
Турнир UFC 229, главным событием которого стала встреча Нурмагомедова и Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию всех боев.
Ранее Нурмагомедов вышел на связь с Махачкалой перед боем с Макгрегором.