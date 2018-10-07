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Хабиб увидел Крида у октагона, и понеслось: в Сети отреагировали на потасовки после боя
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Хабиб увидел Крида у октагона, и понеслось: в Сети отреагировали на потасовки после боя 

Федеральное агентство новостей + ещё 46 2 часа назад
Лас-Вегас, 7 октября. Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC. После встречи россиянин устроил массовую драку за восьмиугольником. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на инцидент.
Khabib gets another takedown! #UFC229 pic.twitter.com/N6CRrXdzcl
— UFC (@ufc) October 7, 2018
Нурмагомедов в преддверии боя вел себя уравновешенно и сдержанно, достойно держался на пресс-конференциях и не реагировал на провокации Макгрегора. Однако после победы над ирландцем не выдержал.
«Запомнился кадр, где человек Хабиба перелез и со спины Конора бил. Вся суть», — написал пользователь Коля Музыка.
Некоторые участники дискуссии отреагировали на неожиданную реакцию Нурмагомедова с иронией.
«Хабиб увидел Крида у октагона, и понеслось», — пошутил Даниил Попов.
После стычки Нурмагомедов вернулся в ринг, где произошла очередная потасовка, в которой приняли участие оба спортсмена и представители их команд.
Макгрегор после поединка отправился в подтрибунное помещение, не дождавшись объявления победителя.
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Федеральное агентство новостей: последние новости
Стало известно, чем может обернуться массовая драка после боя Нурмагомедова и Макгрегора Президент UFC поделился прогнозами о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора В Сети появилось видео лучших моментов поединка Макгрегор — Нурмагомедов
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