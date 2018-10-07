Хабиб увидел Крида у октагона, и понеслось: в Сети отреагировали на потасовки после боя

Лас-Вегас, 7 октября. Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC. После встречи россиянин устроил массовую драку за восьмиугольником. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на инцидент.

Khabib gets another takedown! #UFC229 pic.twitter.com/N6CRrXdzcl

— UFC (@ufc) October 7, 2018

Нурмагомедов в преддверии боя вел себя уравновешенно и сдержанно, достойно держался на пресс-конференциях и не реагировал на провокации Макгрегора. Однако после победы над ирландцем не выдержал.

«Запомнился кадр, где человек Хабиба перелез и со спины Конора бил. Вся суть», — написал пользователь Коля Музыка.

Некоторые участники дискуссии отреагировали на неожиданную реакцию Нурмагомедова с иронией.

«Хабиб увидел Крида у октагона, и понеслось», — пошутил Даниил Попов.

После стычки Нурмагомедов вернулся в ринг, где произошла очередная потасовка, в которой приняли участие оба спортсмена и представители их команд.

Макгрегор после поединка отправился в подтрибунное помещение, не дождавшись объявления победителя.

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