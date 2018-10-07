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«Повержен!»: Кадыров о победе Нурмагомедова
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Кадыров назвал Нурмагомедова «гениальным художником» после боя с Макгрегором 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал итоги главного поединка турнира UFC 229, в котором россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал уверенную победу над ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт".
"UFC. Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор! Этого поединка ждали во всем мире. Мы верили в непобедимого Хабиба. Конор же думал, что бой станет для него легкой прогулкой с победным финалом. Момент истины наступил в октагоне. Хабиб с первых же секунд привел зарвавшегося соперника в чувство.
Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской. И прекрасный финал — удушающий прием в четвёртом раунде. Конор просит о милости! Он повержен! Хабиб возвращается с поясом!", — написал Кадыров в своем телеграме.
Ранее сообщалось, что бой Хабиба и Конора закончился массовой дракой.
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