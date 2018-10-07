Команду Нурмагомедова забросали бутылками

Болельщики забросали команду Нурмагомедова бутылками после боя с Макгрегором

Болельщики забросали бутылками команду обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова после победного боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора прошел утром в воскресенье, поединок носил статус главного события турнира. Российский боец одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде, после чего в зрительном зале началась массовая потасовка с участием команд спортсменов. Охрана при помощи находившихся в зале бойцов смогла остановить драку, однако в целях безопасности глава UFC Дэйна Уайт принял решение отказаться от традиционного интервью участников боя в октагоне, а также от вручения пояса Нурмагомедову в зале. Также Уайт сделал предупреждение команде Макгрегора.

В момент, когда бойцы покидали зал, болельщики забросали Нурмагомедова и его команду бутылками.