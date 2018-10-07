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Менеджер Нурмагомедова арестован
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Менеджер Нурмагомедова задержан полицией после массовой драки на турнире UFC в Лас-Вегасе 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов был задержан полицией после массовой потасовки в зрительном зале, которая произошла после победного для российского бойца поединка против ирландца Конора Макгрегора. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора был главным событием вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе, который прошел в ночь на воскресенье. Бой завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в 4-м раунде.
После завершения поединка в зрительном зале началась массовая потасовка с участием команд Макгрегора и Нурмагомедова, которая позднее перенеслась и в пределы октагона. Охране удалось остановить драку при помощи других бойцов организации, находившихся в зале и не принимавших участие в турнире.
После того, как потасовка была остановлена, полиция задержала Магомедова и еще одного представителя команды россиянина. Причина задержания неизвестна.
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