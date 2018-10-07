К отцу Нурмагомедова приехала скорая 

К отцу и тренеру российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова во время боя его сына приехала скорая, сообщает Sport24.
Во время поединка Нурмагомедова-младшего с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 отцу Хабиба стало плохо. Скорая приехала для того, чтобы контролировать ситуацию со здоровьем. Нурмагомедов-старший не стал контактировать со СМИ, а причина его плохого самочувствия была объяснена тем, что он не спал двое суток.
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил чемпионский титул.