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К отцу Нурмагомедова приехала скорая
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К отцу Нурмагомедова приехала скорая 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
К отцу и тренеру российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова во время боя его сына приехала скорая, сообщает Sport24.
Во время поединка Нурмагомедова-младшего с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 отцу Хабиба стало плохо. Скорая приехала для того, чтобы контролировать ситуацию со здоровьем. Нурмагомедов-старший не стал контактировать со СМИ, а причина его плохого самочувствия была объяснена тем, что он не спал двое суток.
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил чемпионский титул.
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Бой Хабиба и Конора закончился массовой дракой Хабиб Нурмагомедов разбил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC Конор Макгрегор назвал чемпионский пояс Хабиба Нурмагомедова "фейковым"
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