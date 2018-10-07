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Макгрегор признался в желании опозорить Нурмагомедова
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Макгрегор признался в желании опозорить Нурмагомедова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Ирландец Конор Макгрегор, проигравший в поединке с бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC в Лас-Вегасе, признался, что хотел опозорить россиянина.
После поединка президент UFC Дэйна Уайт подошел к Макгрегору, отметив, что ирландец хорошо бился. «Мне плевать, что я хорошо бился. Я хотел его опозорить!» — ответил Макгрегор, слова которого приводит «Чемпионат».
В воскресенье утром Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в UFC. При этом после боя россиянин после словесной перепалки с кем-то из зала покинул октагон и вступил в драку со зрителями. Глава UFC не исключил дисквалификацию Нурмагомедова.
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