Тайсон назвал Нурмагомедова безумцем

Тайсон назвал Нурмагомедова еще большим безумцем, чем он сам

Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата, применив удущающий прием в четвертом раунде.

Легендарный боксер Майк Тайсон , комментируя итоги боя UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конаром Макгрегором, завершившегося победой дагестанца, назвал россиянина еще большим безумцем, нежели раньше был он сам.

«И подумать не мог, что все закончится именно так. В нем больше безумства, чем во мне было ярости», — написал бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом вес на своей странице в Twitter.

Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата, применив удущающий прием в четвертом раунде. Однако сразу после победы россиянин покинул октагон и устроил массовую драку в зале.

В результате, трое членов команды Нурмагомедова были задержаны, однако вскоре их отпустили, поскольку Макгрегор решил не выдвигать обвинения.

Нурмагомедову теперь может грозить штраф, дисквалификация и риск не получить в будущем американскую визу.