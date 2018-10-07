Ещё
Тайсон назвал Нурмагомедова безумцем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайсон назвал Нурмагомедова еще большим безумцем, чем он сам 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата, применив удущающий прием в четвертом раунде.
Легендарный боксер Майк Тайсон, комментируя итоги боя UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конаром Макгрегором, завершившегося победой дагестанца, назвал россиянина еще большим безумцем, нежели раньше был он сам.
«И подумать не мог, что все закончится именно так. В нем больше безумства, чем во мне было ярости», — написал бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом вес на своей странице в Twitter.
Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата, применив удущающий прием в четвертом раунде. Однако сразу после победы россиянин покинул октагон и устроил массовую драку в зале.
В результате, трое членов команды Нурмагомедова были задержаны, однако вскоре их отпустили, поскольку Макгрегор решил не выдвигать обвинения.
Нурмагомедову теперь может грозить штраф, дисквалификация и риск не получить в будущем американскую визу.
ТК «Звезда»: последние новости
Опубликовано видео нападения Нурмагомедова на тренера Макгрегора Президент UFC объяснил стычку Нурмагомедова и Макгрегора на «дуэли взглядов» Макгрегор попытался споить Нурмагомедова: видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макгрегор высказался о сокрушительном поражении171
«Посадите меня в тюрьму, но отдайте мой пояс»324
Хабиба ждут серьезные неприятности после скандала88
К отцу Нурмагомедова приехала скорая22
Хабиб устроил массовую потасовку после триумфа467
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA Ближний Восток
Месть «Реала»: кто портит репутацию Роналду
Футбол Статьи
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:33
«Макгрегор не выйдет живым с октагона»
MMA Статьи
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение