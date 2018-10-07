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В Госдуме раскритиковали Нурмагомедова
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В Госдуме раскритиковали Нурмагомедова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов должен был вести себя сдержаннее после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC в Лас-Вегасе, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
«Честно говоря, от боя испытываю двоякие чувства. С одной стороны, мне приятно, что представитель России одержал победу, с другой, помня всю предысторию поединка, пресс-конференцию, для меня этот поединок был «грязным». Ну и, конечно, когда наш спортсмен после поединка набросился на болельщиков ирландцев, не вызывает у меня никаких положительных эмоций», — передает его слова ТАСС.
Он отметил, что понимает причины поступка Нурмагомедова — рядом с ареной были провокаторы и подстрекатели. Однако Свищев считает неспортивным поведением поступок Нурмагомедова, который покинул октагон и бросился на болельщиков.
«Считаю, что наказание последует в любом случае, ведь правила есть в любом виде спорта. Неспортивное поведение присутствовало, поэтому на мой взгляд будет серьезное финансовое наказание. Что касается остальных санкций, то я не сильно владею правилами, но мне кажется, что наказание в этом случае должно последовать обязательно», — добавил Свищев.
В воскресенье утром Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в UFC. При этом после боя россиянин после словесной перепалки с кем-то из зала покинул октагон и вступил в драку со зрителями. Потасовка завязалась и на ринге. Позже Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение, заявив, что отец «обязательно накажет его» по возвращению домой.
Глава UFC допустил дисквалификацию Нурмагомедова за его поведение.
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