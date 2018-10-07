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Олейник осудил массовую драку после боя Хабиба
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Боец UFC Олейник: стыдно за поведение россиян после боя Нурмагомедов — Макгрегор 

RT на русском 35 минут назад
Фото: AFP
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник дал оценку массовой драке, произошедшей после боя за звание чемпиона в лёгком весе между соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
«Очень стыдно за поведение наших соотечественников. Сейчас это обсуждается больше, чем сам поединок. То, что произошло, выставляет нас в негативном свете», — цитирует Олейника «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что Нурмагомедов должен объяснить, почему набросился на команду Макгрегора в зале и тем самым устроив массовую драку.
«Поступок Хабиба омрачил положительную концовку. Как правило, после боя, тем более, победного, так не поступают», — заключил Олейник.
Ранее Макгрегор заявил о намерении провести реванш против Нурмагомедова.
RT на русском: последние новости
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