В Сети сравнили жен Хабиба и Макгрегора

Противостояние двух лучших бойцов планеты — Хабиба Нурмагомедова Конора Макгрегора — вылилось в соцсетях не только в обсуждение профессиональных качеств спортсменов но и в сравнение соперников вне октагона. Пользователи сравнили супружескую жизнь бойцов и пришли к выводу, что она кардинально противоположна.

О семье Нурмагомедова известно немного. У него двое детей, отец-тренер. Фото супруги Хабиба в соцсетях никогда не появлялось. Это привело к многочисленным фотошопам, все девушки, снявшиеся с российским борцом — либо его фанатки, либо родственницы, либо светские львицы и звезды. Так, западные издания, всерьез решили что женой Хабиба является Ольга Бузова , после того как обнаружили их совместный снимок в интернете.

The Sun decided they know a better and put a Russian TV host Olga B as Habib wife



THIS IS NOT HIS WIFE

The only public school photos of his wife for now is these ones pic.twitter.com/AEvM7i5Leo— English Russia (@EnglishRussia1) 6 октября 2018 г.

В реальности, в сети можно найти свадебные фото с супругой Нурмагомедова, однако лицо его избранницы скрыто плотной фатой, согласно кавказским обычаям.

Ранее спортсмен рассказывал, что вся жизнь его супруги посвящена семье. У нее нет своего бизнеса, и она не посещает бои мужа. Восточная строгость, конфиденциальность, ограждение семьи от посторонних глаз — вот что отличает Нурмагомедова от Макгрегора.

Последний никогда не делал тайны из супружеской жизни. Фото жены Конора — Ди Девлин — можно обнаружить в его инстаграме.

Пользователи отмечают, что это типичный западный брак. Они познакомились в ночном ирландском пабе. В начале карьеры Макгрегора его супруге приходилось самой обеспечивать молодую семью. Сейчас Ди посещает бои с участием мужа, занимается его финансами. Спортсмен говорит, что вся его спортивная карьера построена благодаря жене.

«Запад есть запад, восток есть восток» — заключают пользователи, сравнивая семейную жизнь атлетов.

Connor McGregor wife vs Habib Nurgamedov wife pic.twitter.com/D6DiIB4f9h— English Russia (@EnglishRussia1) 5 октября 2018 г.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов выиграл бой у Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Таким образом, российский спортсмен защитил титул чемпиона мира в легком весе.