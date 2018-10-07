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В Сети сравнили жен Хабиба и Макгрегора
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В Сети сравнили жен Хабиба и Макгрегора 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Противостояние двух лучших бойцов планеты — Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора — вылилось в соцсетях не только в обсуждение профессиональных качеств спортсменов но и в сравнение соперников вне октагона. Пользователи сравнили супружескую жизнь бойцов и пришли к выводу, что она кардинально противоположна.
О семье Нурмагомедова известно немного. У него двое детей, отец-тренер. Фото супруги Хабиба в соцсетях никогда не появлялось. Это привело к многочисленным фотошопам, все девушки, снявшиеся с российским борцом — либо его фанатки, либо родственницы, либо светские львицы и звезды. Так, западные издания, всерьез решили что женой Хабиба является Ольга Бузова, после того как обнаружили их совместный снимок в интернете.
В реальности, в сети можно найти свадебные фото с супругой Нурмагомедова, однако лицо его избранницы скрыто плотной фатой, согласно кавказским обычаям.
Ранее спортсмен рассказывал, что вся жизнь его супруги посвящена семье. У нее нет своего бизнеса, и она не посещает бои мужа. Восточная строгость, конфиденциальность, ограждение семьи от посторонних глаз — вот что отличает Нурмагомедова от Макгрегора.
Последний никогда не делал тайны из супружеской жизни. Фото жены Конора — Ди Девлин — можно обнаружить в его инстаграме.
Пользователи отмечают, что это типичный западный брак. Они познакомились в ночном ирландском пабе. В начале карьеры Макгрегора его супруге приходилось самой обеспечивать молодую семью. Сейчас Ди посещает бои с участием мужа, занимается его финансами. Спортсмен говорит, что вся его спортивная карьера построена благодаря жене.
«Запад есть запад, восток есть восток» — заключают пользователи, сравнивая семейную жизнь атлетов.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов выиграл бой у Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Таким образом, российский спортсмен защитил титул чемпиона мира в легком весе.
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