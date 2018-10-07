Брат Нурмагомедова рассказал о потасовке с Макгрегором

«Хочу залезть я на сетку. Эта ирландская *** меня ударила. Но я тоже в долгу не остался. Двоечку дал», — приводит слова Абубакара Нурмагомедова Instagram «Эхо Дагестана».

Он добавил, что в потасовке с Макгрегором ему помешала папаха, которую он держал в руке.

Ранее сообщалось, что UFC заработал $17 млн с продажи билетов на бой Нурмагомедов — Макгрегор.