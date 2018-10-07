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Брат Нурмагомедова рассказал о потасовке с Макгрегором
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Брат Нурмагомедова рассказал о потасовке с Макгрегором 

RT на русском 1 час назад
Фото: AFP
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, рассказал о потасовке с ирландцем Конором Макгрегором после поединка на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
«Хочу залезть я на сетку. Эта ирландская *** меня ударила. Но я тоже в долгу не остался. Двоечку дал», — приводит слова Абубакара Нурмагомедова Instagram «Эхо Дагестана».
Он добавил, что в потасовке с Макгрегором ему помешала папаха, которую он держал в руке.
Ранее сообщалось, что UFC заработал $17 млн с продажи билетов на бой Нурмагомедов — Макгрегор.
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