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Хрюнов выступил за запрет UFC в нынешней форме
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Промоутер Хрюнов считает, что в России нужно запретить UFC в нынешней форме 

RT на русском 1 час назад
Фото: Dmitry Golubovich globallookpress.com
Промоутер Владимир Хрюнов раскритиковал формат Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором для раскрутки боев используются оскорбления участников друг друга.
«Я считаю, что нужно запретить UFC в той форме, в которой эта организация продвигает и пропагандирует себя. Посмотрите так называемые трэштокинги перед боями — это же оседает в головах у зрителей, многие из которых — дети, и это уже проникло в Россию», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».
Он также сказал, что в преддверии боя в Москве участники начали драться и толкаться на пресс-конференции. По его словам, это недостойно русской культуре.
Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от поединка за титул UFC в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
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