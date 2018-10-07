Хрюнов выступил за запрет UFC в нынешней форме

Промоутер Хрюнов считает, что в России нужно запретить UFC в нынешней форме

Промоутер Владимир Хрюнов раскритиковал формат Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в котором для раскрутки боев используются оскорбления участников друг друга.

«Я считаю, что нужно запретить UFC в той форме, в которой эта организация продвигает и пропагандирует себя. Посмотрите так называемые трэштокинги перед боями — это же оседает в головах у зрителей, многие из которых — дети, и это уже проникло в Россию», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что в преддверии боя в Москве участники начали драться и толкаться на пресс-конференции. По его словам, это недостойно русской культуре.