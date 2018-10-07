Ещё
Макгрегор: я вернусь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макгрегор заявил, что ещё вернётся 

RT на русском 49 минут назад
Фото: Reuters
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пообщещал вернуться после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Об этом сообщил в своём Instagram.
«Я вернусь», — написал ирландец.
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.
Ранее российский баскетболист Головин осудил нападение на Макгрегора после боя с Нурмагомедовым.
RT на русском: последние новости
Отец Нурмагомедова возмутился, что посторонние вмешались в драку сына после боя с Макгрегором Обнародовано видео, на котором Нурмагомедов бросается в толпу после боя с Макгрегором Путин поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конор обратился к Хабибу после поражения189
В Сети сравнили жен Хабиба и Макгрегора41
Макгрегор высказался о сокрушительном поражении234
Хабиба ждут серьезные неприятности после скандала407
«Посадите меня в тюрьму, но отдайте мой пояс»
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA Ближний Восток
00:56
«Противно от всего этого»: почему у Хабиба забирают пояс
MMA Криминал
Месть «Реала»: кто портит репутацию Роналду
Футбол Статьи
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:33
«Макгрегор не выйдет живым с октагона»
MMA Статьи
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение