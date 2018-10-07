Макгрегор: я вернусь

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пообщещал вернуться после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Об этом сообщил в своём Instagram.
«Я вернусь», — написал ирландец.
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.
Ранее российский баскетболист Головин осудил нападение на Макгрегора после боя с Нурмагомедовым.