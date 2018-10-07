Валуев поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev) 7 Окт 2018 в 2:11 PDT Нурмагомедов победил Макгрегора с помощью удушающего приема на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

"Хабиб, ты победил! Ты молодец! Поздравляю. А нервы могут сдать у любого человека" — написал Валуев в инстаграме.

Нурмагомедов не получил свой чемпионский пояс на октагоне из-за начавшейся потасовки, в которую оказались ввязаны команды обоих бойцов. По словам президента UFC Дэны Уайта, есть вероятность, что российский боец лишится своего титула.

Ранее Фергюсон попросил UFC организовать бой с Хабибом Нурмагомедовым.