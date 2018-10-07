Валуев поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой 

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, ныне депутат Госдумы Николай Валуев поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Нурмагомедов победил Макгрегора с помощью удушающего приема на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
"Хабиб, ты победил! Ты молодец! Поздравляю. А нервы могут сдать у любого человека" — написал Валуев в инстаграме.
Нурмагомедов не получил свой чемпионский пояс на октагоне из-за начавшейся потасовки, в которую оказались ввязаны команды обоих бойцов. По словам президента UFC Дэны Уайта, есть вероятность, что российский боец лишится своего титула.
Ранее Фергюсон попросил UFC организовать бой с Хабибом Нурмагомедовым.