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Валуев поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой
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Валуев поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, ныне депутат Госдумы Николай Валуев поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Нурмагомедов победил Макгрегора с помощью удушающего приема на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
"Хабиб, ты победил! Ты молодец! Поздравляю. А нервы могут сдать у любого человека" — написал Валуев в инстаграме.
Нурмагомедов не получил свой чемпионский пояс на октагоне из-за начавшейся потасовки, в которую оказались ввязаны команды обоих бойцов. По словам президента UFC Дэны Уайта, есть вероятность, что российский боец лишится своего титула.
Ранее Фергюсон попросил UFC организовать бой с Хабибом Нурмагомедовым.
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