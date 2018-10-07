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Российского бойца выгонят из UFC из-за Макгрегора
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Российского бойца выгонят из UFC из-за нападения на Макгрегора 

Lenta.ru 2 часа назад
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции заявил, что разберется со спортсменами, которые напали на ирландца Конора Макгрегора после окончания боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Если в нападении участвовали бойцы, находящиеся на контракте с UFC, то они больше не будут драться», — заявил Уайт.
Сообщалось, что на Макгрегора напал секундант Нурмагомедова Зубайра Тухугов, действующий боец UFC. Сам дагестанец в этот момент дрался за пределами октагона со спарринг-партнером ирландца Диллоном Дэнисом.
Уайт также сообщил, что полиция арестовала трех человек из окружения Нурмагомедова, однако ирландец не стал писать на них заявление.
Поединок в рамках турнира UFC 229 состоялся в Лас-Вегасе и завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в четвертом раунде. В итоге пояс он не получил: судьи признали россиянина победителем, однако не стали проводить церемонию награждения. Тем не менее, боец остался чемпионом промоушена в легком весе.
Боец из Дагестана одержал 27-ю победу в 27 поединках. Он защитил пояс чемпиона в легком дивизионе. Макгрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.
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