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Ковингтон: Нурмагомедов — грязное животное
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Глава UFC заговорил о лишении Нурмагомедова титула
Глава UFC заговорил о лишении Нурмагомедова титула

Боец UFC Ковингтон оскорбил Нурмагомедова после поединка с Макгрегором 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон раскритиковал российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за устроенную потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
«Хабиб Нурмагомедов — грязное животное. Такими действиями он отбрасывает наш спорт на 20 лет назад», — написал Ковингтон в своём Twitter.
Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение.
После боя россиянин выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора.
Ранее российски легкоатлет Шубенков заявил, что не хочет оправдывать поведение Нурмагомедова после поединка с Макгрегором.
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