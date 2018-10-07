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Названа причина драки после боя Хабиба с Конором
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Названа причина драки после боя Нурмагомедова с Макгрегором 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган рассказал, почему одержавший победу Хабиб Нурмагомедов сразу после боя перелез через ограждение октагона и ввязался в драку с представителем команды соперника, ирландца Конора Макгрегора.
«Я не слышал, что именно было сказано, но Диллон (тренер Макгрегора Диллон Денис — прим. ВЗГЛЯД) абсолютно точно оскорблял Хабиба и провоцировал его», — сообщил Роган, слова которого приводит британское издание Joe.
«И после этого Хабиб выпрыгнул из клетки и атаковал его, взял и прыгнул в толпу. Я не мог поверить своим глазам. Думал, он просто пошлет Диллона подальше», — добавил комментатор.
Роган также рассказал, что Нурмагомедов несколько раз обращал внимание рефери Херба Дина на нарушение правил со стороны Макгрегора: он, в частности, трижды цеплялся за перчатки соперника, что запрещается правилами UFC. По его словам, россиянина вывело из себя именно это. «Хабиб был зол, потому что Конор цеплялся за его перчатки и делал это не по правилам. (…) Вот почему Нурмагомедов был так заведен», — сообщил Роган.
Напомним, Нурмагомедов победил ирландца Коннора Макгрегора в титульном бою в легком весе турнира UFC. После боя россиянин перелез через ограждение октагона и устроил драку. Потасовка завязалась и на ринге. Брат Нурмагомедова Абубакар рассказал, что «дал „двоечку“ Макгрегору.
Позже Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение. Глава UFC допустил дисквалификацию Нурмагомедова, однако исключил возможность реванша этих бойцов, так как они „ненавидят друг друга“.
Макгрегор признался, что стремился опозорить россиянина, и захотел повторить бой против Хабиба Нурмагомедова.
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