Раскрыт доход UFC от боя Нурмагомедов — Макгрегор

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт раскрыл доход организации от продажи билетов на поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в американском Лас-Вегасе.

«С продажи билетов мы заработали 17 млн долларов», — приводит его слова RT.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в легком весе турнира UFC. Американские СМИ сообщали, что турнир обернулся «поистине разгромным поражением» для Макгрегора, «самой яркой звезды UFC».

После боя россиянин перелез через ограждение октагона и устроил драку. Потасовка завязалась и на ринге. Брат Нурмагомедова Абубакар рассказал, что «дал „двоечку“ Макгрегору.

Позже Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение. Глава UFC допустил дисквалификацию Нурмагомедова, однако исключил возможность реванша этих бойцов, так как они „ненавидят друг друга“.

Макгрегор признался, что стремился опозорить россиянина, и захотел повторить бой против Хабиба Нурмагомедова.

Сообщалось, что причиной драки стала провокация со стороны тренера Макгрегора, а также допущенные ирландцем нарушения правил во время боя.