Нурмагомедова жестко унизили после триумфа

Экс-чемпион UFC назвал Хабиба Нурмагомедова «грязным животным»

"Хабиб Нурмагомедов — грязное животное. Такими вещами он отбрасывает наш спорт на 20 лет назад", — написал Ковингтон в твиттере.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса , Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.