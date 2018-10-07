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Нурмагомедова жестко унизили после триумфа
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Экс-чемпион UFC назвал Хабиба Нурмагомедова «грязным животным» 

Газета.Ru 1 час назад
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон прокомментировал потасовку, которая произошла после поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает "Советский спорт".
"Хабиб Нурмагомедов — грязное животное. Такими вещами он отбрасывает наш спорт на 20 лет назад", — написал Ковингтон в твиттере.
На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца.
Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.
В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.
Ранее президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал победу Нурмагомедова.
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