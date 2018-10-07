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Известный рэпер попытался напасть на Хабиба
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Известный рэпер попытался напасть на Нурмагомедова 

Рамблер 1 час назад
Американский рэпер Дрейк попытался напасть на российского борца Хабиба Нурмагомедова. Фанаты рэпера сняли видео, демонстрирующее, как он стремится прорваться в раздевалку к спортсмену и выкрикивает угрозы в его адрес.
Однако друзья смогли удержать музыканта от встречи с Хабибом. Видео опубликовано на Youtube.
Бой ирландца Грегора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова прошел сегодня на турнире по смешанным единоборствам UFC 229 в Лас-Вегасе. Наш спортсмен добился победы после удушающего приема. С победой Хабиба Нурмагомомедова лично поздравил по телефону президент России Владимир Путин.
Окончание поединка ознаменовалось массовой дракой. Кто-то из зрителей оскорбил Нурмагомедова, он перелез за барьер и атаковал обидчика. Комментатор UFC заявил, что россиянина вывел из себя спарринг-партнер ирландца Дэнис Диллон. Диллон оскорблял Хабиба и провоцировал.
К стычке подключились представители обеих команд и фанаты. Разнимать участников драки пришлось полицейским.
Отмечается, что Дрейк — известный амерканский рэпер и поклонник Макгрегора — пришел на поединок с ирландским флагом.
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