Известный рэпер попытался напасть на Хабиба

Известный рэпер попытался напасть на Нурмагомедова

Американский рэпер Дрейк попытался напасть на российского борца Хабиба Нурмагомедова . Фанаты рэпера сняли видео, демонстрирующее, как он стремится прорваться в раздевалку к спортсмену и выкрикивает угрозы в его адрес.

Однако друзья смогли удержать музыканта от встречи с Хабибом. Видео опубликовано на Youtube.

Бой ирландца Грегора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова прошел сегодня на турнире по смешанным единоборствам UFC 229 в Лас-Вегасе. Наш спортсмен добился победы после удушающего приема. С победой Хабиба Нурмагомомедова лично поздравил по телефону президент России Владимир Путин

Окончание поединка ознаменовалось массовой дракой. Кто-то из зрителей оскорбил Нурмагомедова, он перелез за барьер и атаковал обидчика. Комментатор UFC заявил, что россиянина вывел из себя спарринг-партнер ирландца Дэнис Диллон. Диллон оскорблял Хабиба и провоцировал.

К стычке подключились представители обеих команд и фанаты. Разнимать участников драки пришлось полицейским.

Отмечается, что Дрейк — известный амерканский рэпер и поклонник Макгрегора — пришел на поединок с ирландским флагом.