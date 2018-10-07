«Хабиб всё испортил». Реакция зарубежной прессы на скандальный бой

Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин добился убедительной победы, но затем перелез через заграждение и накинулся на членов команды ирландца. Самому Макгрегору тоже досталось после боя. Вся эта вакханалия попала на главные полосы зарубежной прессы, которая по традиции не скупилась на яркие слова. Мы подобрали самые занимательные публикации в западных СМИ. Главное событие осени 2018 года полностью оправдало ожидания. Если не по спортивной составляющей, то по всему тому, что окружало поединок между россияниноми ирландцем. Россиянин добился убедительной победы, но затем перелез через заграждение и накинулся на членов команды ирландца. Самому Макгрегору тоже досталось после боя. Вся эта вакханалия попала на главные полосы зарубежной прессы, которая по традиции не скупилась на яркие слова. Мы подобрали самые занимательные публикации в западных СМИ.

«Хабиб — это позор UFC»

Бой между Нурмагомедовым и Макгрером попал в топ на всех международных ресурсах, а особенно мощной реакция была в Великобритании и США. Например, британское издание BBC привело слова ведущего боёв ММА Ника Пита.

«После того, что я увидел, буду сильно удивлён, если Хабиба не дисквалифицируют на долгий срок и не лишат чемпионского пояса. Он стал причиной беспорядков. Он всё испортил и полностью потерял контроль над собой. Ужасно, что он сделал это на глазах у 20 тысяч зрителей на трибунах и миллионов у экранов телевизоров. Он позор для UFC. Такое нельзя делать».

скриншот

Радиостанция ВВС 5 привела слова бывшего бойца UFC Дэна Харди, который то ли иронизирует над поведением Нурмагомедова, то ли говорит серьёзно. Понять довольно сложно.

«Мне показалось, что из-за того, что бой был похож на одностороннее движение, у Хабиба не было возможности получить уважение Макгрегора. Он мутузил его на протяжении четырёх раундов, но не получил той близости, которую хотел получить от боя. У него остались силы и эмоции, поэтому он полез на одного из людей Макгрегора».

скриншот

«Это просто другая культура, чуваки»

Тайсон Фьюри был более сдержан в своих высказываниях и воспринял произошедшее в эфире всё того же ВВС не так близко к сердцу. Бывший чемпион по боксу в тяжёлом весебыл более сдержан в своих высказываниях и воспринял произошедшее в эфире всё того же ВВС не так близко к сердцу.

«Все эти скандалы — это, конечно, хорошо. Но среднестатистический болельщик просто не понимает, что это всего лишь шоу-бизнес и часть игры. Такая же, как и сам бой. А теперь представьте, сколько хайпа будет перед боем-реваншем».

Чемпион UFC Дэнил Кормьер решил не принимать сторону ни одного из бойцов, хотя и попытался оправдать поведение Нурмагомедова.

«Они оба были неправы. Конор не заслуживал такого. Никто не заслуживал бы в такой ситуации. Но некоторые вещи, которые он делал, не должны быть использованы в промоакциях перед боем — религия, семья, родные края. Нападение на автобус в Бруклине было крайней мерой. Для Хабиба это не было частью игры, это было очень личное. Просто другая культура, чуваки».

«Нурмагомедов и Макгрегор просто сделали бабки для UFC»

Дэн Ветцел высказался максимально прагматично об увиденном субботним вечером в Лас-Вегасе. Он уверен, что руководство UFC на самом деле крайне довольно тем, что произошло, потому что именно такие скандалы и позволяют зарабатывать тонны денег. Обозреватель Yahoo Sportsвысказался максимально прагматично об увиденном субботним вечером в Лас-Вегасе. Он уверен, что руководство UFC на самом деле крайне довольно тем, что произошло, потому что именно такие скандалы и позволяют зарабатывать тонны денег.

«Дэна Уайт всегда придерживался такой линии с того самого момента, как стал заведовать организацией. Он превратил бои без правил в легальный бизнес. Делая это, он привлёк проблемных людей. Но он заработал огромное количество бабла на этом. Так что Хабиб и Конор просто сделали ещё больше бабок для UFC».

скриншот

«Хабиб вёл себя как полный дебил»

Мартин Роджерс жёстко прошёлся по поведению Нурмагомедова после схватки, однако сделал акцент не столько на этом, сколько на том, что такие вещи в современном мире считаются абсолютно нормальными. Обозреватель USA Today жёстко прошёлся по поведению Нурмагомедова после схватки, однако сделал акцент не столько на этом, сколько на том, что такие вещи в современном мире считаются абсолютно нормальными.

«Уродские сцены, которые мы увидели в Лас-Вегасе, не должны случаться в спорте. Поведение Хабиба после его победы над Конором было дебильным, идиотским, жалким, неэтичным и жестоким. Это служит плохим примером. Такое не должно происходить. Люди назовут это отвратительным, и они будут правы. Это фингал на репутации UFC. Но будет ли это чего-то стоить организации в финансовом плане? Нет. Ни одного пенни.

Спорт и вообще мир является странным местом в 2018 году. В нормальном мире кадры хулиганской выходки спортсмена должны были бы негативно отразиться на репутации и популярности UFC. Однако происходит всё с точностью до наоборот. Людям теперь плевать на ценности».