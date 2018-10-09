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Полиция не нашла башкирских «Хабиба» и «Макгрегора»
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Полиция не смогла найти башкирских «Хабиба» и «Макгрегора» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 32 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Полицейские Уфы не нашли обидчика неизвестного, который от имени ирландского спортсмена Конора Макгрегора пожаловался на российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за избиение, сообщили в правоохранительных органах Башкири.
Неизвестный подал «заявление от имени ирландского бойца Конора Макгрегора»; его личность «пока не установлена». Не найден и обидчик анонима, передает РИА «Новости».
Заявление поступило в воскресенье, его зарегистрировали в обычном порядке.
МВД Башкирии не стало комментировать ситуацию.
Напомним, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC. После победы он в ответ на провокации вступил в драку за пределами ринга.
Во вторник стало известно, что наказание за потасовку после боя могут понести как россиянин, так и ирландец.
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