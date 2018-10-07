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Глава UFC заговорил о лишении Нурмагомедова титула
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Глава UFC не исключил лишения Нурмагомедова титула чемпиона 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула в легком весе из-за потасовки, которая произошла после боя против Конора Макгрегора, сообщает ТАСС.
"Хабиб может быть оштрафован или дисквалифицирован. Если дисквалификация будет длительной, то, конечно, мы лишим его титула. Конечно, будут санкции. Парень, который прыгает ногами в толпу, больше не будет драться здесь", — заявил президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции.
На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.
Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.
В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.
Ранее Уайт объяснил, почему не надел на Нурмагомедова чемпионский пояс.
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